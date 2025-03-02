Мастер-класс для тех, кто хочет освоить креативную подачу кофейных напитков. Тебя научат создавать уникальные рисунки на молочной пене и готовить разнообразные кофейные напитки. Участников ждёт много практики: на профессиональной кофемашине самостоятельно сможешь приготовить около 40 чашек кофе.