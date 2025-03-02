ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Латте-арт: освоить креативную подачу кофе

улица Восстания, 8А

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс для тех, кто хочет освоить креативную подачу кофейных напитков. Тебя научат создавать уникальные рисунки на молочной пене и готовить разнообразные кофейные напитки. Участников ждёт много практики: на профессиональной кофемашине самостоятельно сможешь приготовить около 40 чашек кофе.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста