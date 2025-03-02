[отменено] Латте-арт: освоить креативную подачу кофе
улица Восстания, 8А
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс для тех, кто хочет освоить креативную подачу кофейных напитков. Тебя научат создавать уникальные рисунки на молочной пене и готовить разнообразные кофейные напитки. Участников ждёт много практики: на профессиональной кофемашине самостоятельно сможешь приготовить около 40 чашек кофе.
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