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Ладожское озеро: Осиновецкий маяк, Морьин нос, бухты Морье и Гольцмана

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6

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1390₽
Возраст 12+

Про событие

По берегу Ладожского озера дойдёшь до Осиновецкого маяка, служившего важным ориентиром на Дороге жизни во время блокады Ленинграда. На маршруте будет много природного: хорошие песчаные пляжи Ладожского озера, сосновый лес, мыс Морьин нос, две бухты Морье и Гольцмана, красивое Чёрное озеро. Одевайся удобно и по погоде, бери с собой дождевик. На ноги — закрытую обувь. Также желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Больше информации о снаряжении и расписание дня — по кнопке «Купить билет».

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