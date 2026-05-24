Ладожское озеро: Осиновецкий маяк, Морьин нос, бухты Морье и Гольцмана
Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6
Начало:
Завершение:
1390₽
Возраст 12+
Про событие
По берегу Ладожского озера дойдёшь до Осиновецкого маяка, служившего важным ориентиром на Дороге жизни во время блокады Ленинграда. На маршруте будет много природного: хорошие песчаные пляжи Ладожского озера, сосновый лес, мыс Морьин нос, две бухты Морье и Гольцмана, красивое Чёрное озеро. Одевайся удобно и по погоде, бери с собой дождевик. На ноги — закрытую обувь. Также желательно обработать верхнюю одежду средствами от клещей. Больше информации о снаряжении и расписание дня — по кнопке «Купить билет».
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