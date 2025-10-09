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Барный квиз по «Сумеркам»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Еда

Про событие

Киноквиз по любимой франшизе для вампиров, вампиресс, оборотней и оборотнесс. Что будет? Игроки объединяются в команды и отвечают на вопросы ведущего по заданной теме. Кто наберёт больше правильных ответов - победит и получит в подарок напитки от бара. Вопросы будут по книгам и фильмам (но больше по фильмам, конечно же). Можно прийти уже с готовой командой (позвав друзей, например) или самостоятельно (для тебя подберут команду на месте). Всего участвуют 4 команды по 5 человек. В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате. 600 рублей – стоимость с человека. Не забудь, пожалуйста, захватить с собой паспорт. Так как это бар, то все мероприятия только для совершеннолетних.

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