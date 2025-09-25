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Квест «Влюбиться в Петербург и умереть (от восторга!)»

Встреча у дверей выхода из метро «Пушкинская», Загородный проспект, 52А

Начало:

Завершение:

от 2550₽ до 3250₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Пешеходный квест по историческому центру Петербурга. Если мечтаешь узнать Петербург с его изнанки, заглянуть в закрытые старинные парадные, пройтись по лабиринтам проходных дворов, — то этот квест создан для тебя. Что ждет участников: — Никакой спешки: сам выбираешь темп. — Ключи от закрытых локаций: парадные, дворы-колодцы, скрытые уголки города. — Атмосфера приключения: разгадываешь загадки и открываешь новый Петербург. — Места, мелькавшие в фильмах и клипах. Организационные детали: — В секретной точке тебя встретит агент и вручит книгу — путеводитель формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём. — Проходить квест будешь самостоятельно, без гида. — Гид будет на связи на протяжении всей экскурсии, поможет в любой непонятной ситуации и подскажет, если задание не разгадается. — В среднем, прохождение квеста занимает от 2 до 3 часов, в зависимости от темпа и без учёта остановок на отдых и перекус. — Стоимость указана за 1-6 человек, независимо от числа участников. Чтобы твоё квест-приключение состоялось, зарегистрируйся у организатора сразу после покупки билета и тебе передадут телефон гида для связи и уточнения места встречи. Регистрация с 10:00 до 18:00 по телефону или в телеграм-боте: t.me/travelhead_bot

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