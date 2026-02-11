Секс в большом городе: мода, искусство и культурные коды XX века. Квартирник в настоящей петербургской квартире XIX века на Караванной. Из окон открывается панорамный вид на Фонтанку и цирк Чинизелли. Когда-то здесь собиралась городская интеллигенция, обсуждали искусство и устраивали богемные вечера. На один день пространство «Кассиопея» снова станет таким местом — для разговоров о моде, эстетике и вдохновении. Почему «Секс в большом городе» — это не просто сериал, а настоящая энциклопедия моды? Как по его сезонам можно проследить трансформации стиля от 90-х до начала 2000-х? И почему модные бренды — это не легкомысленность, а сложные культурные коды? Ты погрузишься в мир моды и современного искусства через призму культового сериала. Ты узнаешь: — как менялся модный контекст XX века от гранжа до гламура; — что такое перформанс и инсталляция и как они связаны с эпохой; — почему образы Кэрри Брэдшоу стали визуальным отражением времени; — и как мода превращается в язык, который нужно уметь читать. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по европейскому искусству, моде и культуре, экскурсовод по Петербургу и культурный обозреватель. В билет входит: — игристое вино и безалкогольные напитки; — велком-фуршет и десерты; — персональный fashion-скетч; — лекция в камерном формате (2 часа); — фотограф.