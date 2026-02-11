Ив Сен-Лоран: гений, вдохновленный искусством Матисса, Моне, Пикассо. Квартирник в настоящей петербургской квартире XIX века на Караванной. Из окон открывается панорамный вид на Фонтанку и цирк Чинизелли. Когда-то здесь собиралась городская интеллигенция, обсуждали искусство и устраивали богемные вечера. На один день пространство «Кассиопея» снова станет таким местом — для разговоров о моде, эстетике и вдохновении. Почему Ива Сен-Лорана называют одним из самых гениальных дизайнеров XX века? Как картины Матисса, Моне и Пикассо вдохновляли его на создание культовых коллекций? И как молодой кутюрье в 21 год возглавил модный дом Dior и стал настоящим вундеркиндом высокой моды? На лекции искусствоведа Екатерины Повалкиной погрузишься в историю жизни и творчества Ива Сен-Лорана — модельера, который видел моду как продолжение искусства. Ты узнаешь, как французская живопись вдохновляла его коллекции, какие художественные эпохи повлияли на его стиль и почему его работы стали настоящим диалогом между модой и искусством. Это будет не сухая лекция, а увлекательная история о таланте, вдохновении и рождении легенды. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по европейскому искусству, моде и культуре, экскурсовод по Петербургу и культурный обозреватель. В билет входит: — игристое вино и безалкогольные напитки; — велком-фуршет и десерты; — персональный fashion-скетч; Художница Татьяна Панина создаст для гостей модный портрет в формате fashion-иллюстрации, который можно будет забрать на память о квартирнике; — лекция в камерном формате (2 часа); — фотограф.