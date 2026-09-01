культура курения отмечает 15 лет и завершит год двумя большими концертами в Москве и Санкт-Петербурге. За полтора десятилетия группа прошла путь от новосибирского андеграунда до одного из самых самобытных явлений российской независимой сцены. Их музыка всегда существовала на стыке жанров и состояний: постпанк и блэк-метал, холодная меланхолия и разрушительная энергия, отчаяние и красота. С каждым релизом и каждым концертом границы расширялись, но группа оставалась при этом абсолютно узнаваемой. В программу войдут композиции из разных периодов творчества — от ранних работ, ставших культовыми для целого поколения слушателей, до новых песен, которые впервые прозвучат со сцены. Редкая возможность увидеть группу в расширенном ретроспективном формате: большой сет-лист, особая программа и песни, определившие пятнадцать лет существования коллектива.