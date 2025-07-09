… А потом они умирают! Да, вот так просто. Книги хранятся в библиотеках, предметы искусства в музеях, документы в архивах, а игры? Аркадные автоматы ломаются, диски и картриджи теряются, а сервера падают, чтобы никогда больше не подниматься. Статистика утраченных навсегда компьютерных игр удручает. На лекции обсудишь причины такой ситуации и возможные пути выхода. Попробуешь определить само понятие «мёртвой игры». Поговоришь об играх, подключeнных к «системе жизнеобеспечения». Рассмотришь наиболее дикие кейсы и наиболее интересные инициативы неравнодушных фанатов. Решишь, можно лишь винить во всём жадных разработчиков. Вспомнишь о законодательных проектах, направленных на защиту видеоигр как объекта культурного наследия. Узнаешь, могут ли в этом деле помочь библиотеки, и что потому поводу думает Библиотека Комиксов. Разберёшь и пиратскую сторону вопроса, куда же без этих весёлых ребят. Спикер: Игорь Баранов, исследователь фантастики и гик-культуры.