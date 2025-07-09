ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Куда уходят игры?

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

… А потом они умирают! Да, вот так просто. Книги хранятся в библиотеках, предметы искусства в музеях, документы в архивах, а игры? Аркадные автоматы ломаются, диски и картриджи теряются, а сервера падают, чтобы никогда больше не подниматься. Статистика утраченных навсегда компьютерных игр удручает. На лекции обсудишь причины такой ситуации и возможные пути выхода. Попробуешь определить само понятие «мёртвой игры». Поговоришь об играх, подключeнных к «системе жизнеобеспечения». Рассмотришь наиболее дикие кейсы и наиболее интересные инициативы неравнодушных фанатов. Решишь, можно лишь винить во всём жадных разработчиков. Вспомнишь о законодательных проектах, направленных на защиту видеоигр как объекта культурного наследия. Узнаешь, могут ли в этом деле помочь библиотеки, и что потому поводу думает Библиотека Комиксов. Разберёшь и пиратскую сторону вопроса, куда же без этих весёлых ребят. Спикер: Игорь Баранов, исследователь фантастики и гик-культуры.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста