ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кружок идеологических моногамов: хейтим полиаморию

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Ведут: Даша, главная феминистка Сенса, организаторка дискотек и фем-мальчишников, кураторка лектория СенсПросвет. Постоянно попадает в полиаморные схемы, но терпеть их не может. Тома Стулова, ведущая коммуникативных игр и творческих мероприятий, женщина с бесконечной батарейкой, участница праймал-команды. Имеет очень большие вопросики к полиамории. Как говорится, не нам судить, но мы обсудим. Это будут целых три часа сплетен, трагикомических ситуаций и внезапных поворотов. Идейных полиаморов также очень ждут. Палкой бить не будут, но дискутировать и спорить - обязательно. Пока искры во все стороны не полетят.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста