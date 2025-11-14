Кружок идеологических моногамов: хейтим полиаморию
ул. Большая Конюшенная, дом 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Про событие
Ведут: Даша, главная феминистка Сенса, организаторка дискотек и фем-мальчишников, кураторка лектория СенсПросвет. Постоянно попадает в полиаморные схемы, но терпеть их не может. Тома Стулова, ведущая коммуникативных игр и творческих мероприятий, женщина с бесконечной батарейкой, участница праймал-команды. Имеет очень большие вопросики к полиамории. Как говорится, не нам судить, но мы обсудим. Это будут целых три часа сплетен, трагикомических ситуаций и внезапных поворотов. Идейных полиаморов также очень ждут. Палкой бить не будут, но дискутировать и спорить - обязательно. Пока искры во все стороны не полетят.
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