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Крум

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Ханох Левин – самый известный израильский драматург. В своих пьесах он создал целый мир: мир печальный и ироничный, грубоватый и нежный одновременно. Пьеса «Крум» – история молодого человека, который вдруг осознает, что уже не молод; писателя, который вдруг осознает, что никакой он не писатель. Он возвращается из эмиграции в родной мир. Ему ничего не удалось достичь за границей, а здесь его ждет отсутствие перспектив и унылое доживание... Он окружён такими же нелепыми неудачниками... Эти люди пытаются любить, как умеют, пытаются найти смысл в жизни, как умеют, но попытки их тщетны. Часто артисты находятся в непосредственной близости от зрителя, а на проекции зрители увидят общий план и перспективу. Сцена и зрители разделены на две части, два зеркальных пространства, за которыми два экрана, две проекции. Зримое для одних зрителей, другие увидят только на проекции. Эпизоды чередуются, и зритель то сталкивается с живой человеческой энергией, то с её отражением. Продолжительность спектакля: 3 ч. 10 минут с одним антрактом.

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