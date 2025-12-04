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Крещение Руси — переломный момент истории

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция в баре, на которой ты узнаешь, как религиозный выбор князя Владимира изменил культуру, государственность и место Руси в мировой истории. Принятие христианства стало одним из самых судьбоносных событий для Руси. Но что на самом деле скрывается за легендами о князе Владимире и его «выборе веры»? – Почему Владимир остановился именно на православии, а не на католицизме, иудаизме или исламе? – Был ли Владимир действительно первым христианским правителем Руси, или кто-то принял крещение раньше? – Как менялась повседневная жизнь людей после крещения? – Что дало Руси новое мировоззрение и какие традиции при этом сохранились? – Какие мифы о христианизации до сих пор живут в массовом сознании? Об этом расскажет историк и экскурсовод Артём Фуганов.

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