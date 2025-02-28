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Креманы. Полный путеводитель

Петровский проспект

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3490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Игристые вина завораживают восхитительными ароматами и пузырьками, которые создают атмосферу праздника. На дегустации будут новые игристые из разных уголков Франции — креманы. Они такие же утонченные, изящные и многослойные, как шампанское, но не требуют особого повода. На мероприятии познакомишься с разными стилями креманов из коллекции: узнаешь о регионах происхождения, сортах винограда и методах производства, удачных гастрономических сочетаниях и подходящих бокалах. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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