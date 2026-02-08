Краткая история звука в видеоиграх
Лиговский просп., 74
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Лекция, на которой ты узнаешь, как написать музыку на игровой приставке, какая игра может «заменить» уроки сольфеджио, чем музыка для видеоигр отличается от музыки для кино и почему видеоигровая музыка «умерла» в 1994 году. Лектор: Даниил — культуролог, исследователь медиакультуры и видеоигр. В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате.
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