Лекция, на которой ты узнаешь, как написать музыку на игровой приставке, какая игра может «заменить» уроки сольфеджио, чем музыка для видеоигр отличается от музыки для кино и почему видеоигровая музыка «умерла» в 1994 году. Лектор: Даниил — культуролог, исследователь медиакультуры и видеоигр. В стоимость включён напиток от бара. Запись осуществляется по предоплате.