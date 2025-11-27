Лекция посвящена истории петербургских кладбищ с момента основания города (и даже чуть раньше) до наших дней — влияниям и отображению на кладбищах различных исторических событий, меняющемуся внешнему облику некрополей, их особенностям и отличиям от кладбищ других городов страны. А ещё будут говорить об инфраструктуре кладбищ, архитектурных деталях надгробий, дореволюционных, советских и современных исследователях некрополей и многом другом. Лектор: Маргарита Николаева — исследовательница российских дореволюционных кладбищ, создательница просветительского проекта «whatiscemetery».