Краткая история петербургских кладбищ
набережная реки Мойки, 90
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция посвящена истории петербургских кладбищ с момента основания города (и даже чуть раньше) до наших дней — влияниям и отображению на кладбищах различных исторических событий, меняющемуся внешнему облику некрополей, их особенностям и отличиям от кладбищ других городов страны. А ещё будут говорить об инфраструктуре кладбищ, архитектурных деталях надгробий, дореволюционных, советских и современных исследователях некрополей и многом другом. Лектор: Маргарита Николаева — исследовательница российских дореволюционных кладбищ, создательница просветительского проекта «whatiscemetery».
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