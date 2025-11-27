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Краткая история петербургских кладбищ

Циферблат
набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция посвящена истории петербургских кладбищ с момента основания города (и даже чуть раньше) до наших дней — влияниям и отображению на кладбищах различных исторических событий, меняющемуся внешнему облику некрополей, их особенностям и отличиям от кладбищ других городов страны. А ещё будут говорить об инфраструктуре кладбищ, архитектурных деталях надгробий, дореволюционных, советских и современных исследователях некрополей и многом другом. Лектор: Маргарита Николаева — исследовательница российских дореволюционных кладбищ, создательница просветительского проекта «whatiscemetery».

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