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Красота спасёт мир?

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Лекция о целительной силе искусства. Ты узнаешь, как красота становится не только идеалом внешности, но и инструментом для изменения и улучшения мира вокруг, как найти и сохранить красоту в жизни и создать гармонию вокруг себя. Познакомишься с работами знаменитых художников, фотографов и дизайнеров, которые своим творчеством меняют мир к лучшему. А ещё узнаешь, что думали о красоте Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пушкин и Бродский. Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель школы философии «Новый Акрополь» у Новой Голландии. Продолжительность: 1,5 часа.

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