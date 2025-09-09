Лекция о целительной силе искусства. Ты узнаешь, как красота становится не только идеалом внешности, но и инструментом для изменения и улучшения мира вокруг, как найти и сохранить красоту в жизни и создать гармонию вокруг себя. Познакомишься с работами знаменитых художников, фотографов и дизайнеров, которые своим творчеством меняют мир к лучшему. А ещё узнаешь, что думали о красоте Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пушкин и Бродский. Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель школы философии «Новый Акрополь» у Новой Голландии. Продолжительность: 1,5 часа.