Красногвардейский панельный
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Панельные дома в Красногвардейском районе бывают разные: пятиэтажные и девятиэтажные, серые и бело-голубые, мозаичные и стеклянные. Ими и вдохновишься для создания коллажа.
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