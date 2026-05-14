Все любят котиков. Они и лучший антидепрессант, и бесконечный поток интернет-мемов. Коты были богами: им возносили такие почести, что не снились смертным. Они были порождениями сатаны: их сжигали на кострах и били камнями. Они появляются в настенных росписях Египта и на картинах импрессионистов. Они пушисты и грациозны, они — воплощение уюта и вместилище лени и наглости. Они — повсюду. И повсюду любимы. На лекции посмотришь на взлёты и падения семейства кошачьих в картинах художников — от самой древности до современности — и увидишь, что они всегда приземляются на лапки. Лектор: Елена — автор канала PRO_skazki_o. Вход свободный.