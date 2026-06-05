Лекция погружает в мир костюмов для мюзиклов: от золотого века Голливуда до современных блокбастеров. Начиная с первых дней существования Голливуда и заканчивая современным кино, мюзиклы покоряли зрителей запоминающимися мелодиями, сложными танцевальными номерами и потрясающими визуальными эффектами. Одним из важнейших инструментом создания особой эстетики музыкальных киномиров является костюм. Знакомиться с яркими, перформативными, зрелищными костюмными решениями этого киножанра ты будешь на примере картин «Зузу», «Цилиндр», «Поющие под дождём», «Вестсайдская история», «Шербурские зонтики», «Бриолин», «Чикаго», «Мамма MIA!» «Ла-Ла Ленд» и др. Лектор: Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, медиатор, методист Государственного Эрмитажа, коллекционер. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.