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Костюм для мюзикла

Библиотека Охта-8
Большеохтинский просп., 8

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция погружает в мир костюмов для мюзиклов: от золотого века Голливуда до современных блокбастеров. Начиная с первых дней существования Голливуда и заканчивая современным кино, мюзиклы покоряли зрителей запоминающимися мелодиями, сложными танцевальными номерами и потрясающими визуальными эффектами. Одним из важнейших инструментом создания особой эстетики музыкальных киномиров является костюм. Знакомиться с яркими, перформативными, зрелищными костюмными решениями этого киножанра ты будешь на примере картин «Зузу», «Цилиндр», «Поющие под дождём», «Вестсайдская история», «Шербурские зонтики», «Бриолин», «Чикаго», «Мамма MIA!» «Ла-Ла Ленд» и др. Лектор: Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, медиатор, методист Государственного Эрмитажа, коллекционер. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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