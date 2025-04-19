Лекторы во главе с астрономом Владимиром Сурдиным расскажут тебе об освоении космоса, прошлом и будущем космонавтики, а также о профессии космонавта. Что тебя ждёт: — Лекция Владимира Сурдина «Будущее космонавтики: новые ракеты, новые проекты, новые цели»: что сейчас происходит в космонавтике, какие фантастические проекты воплощаются в жизнь и когда произойдут первые межзвездные экспедиции. — Лекция Александра Хохлова «Международная космическая станция для будущего космонавтики»: история самой крупной и долговременной космической станции, интересные технические и бытовые подробности, опасные моменты, а также её роль в объединении разных стран в освоении космоса. — Лекция Михаила Котова «Можно ли попасть в космос, не будучи космонавтом по профессии?»: оказывается — да, и космических туристов с каждым годом становится всё больше. Как же стать одним из них? Сколько стоит полететь в космос? Можно ли туристу совершить выход в открытый космос? И главное: можно ли как то достичь космоса дешевле? О лекторах: — Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН. — Александр Хохлов — руководитель отдела проектов малых космических аппаратов в компании «Геоскан», член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики РФ, популяризатор космонавтики. — Михаил Котов — научный журналист, популяризатор космонавтики, автор телеграм-канала «Контакт подъема», директор по развитию Летней космической школы. Ожидается повышение стоимости билетов.