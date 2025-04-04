В этой лекции писатель и главред крупнейшего сообщества Вконтакте про науки о живом рассказывает какие вызовы, с точки зрения биологии и космической медицины, встают перед человеком, который будет пытаться колонизировать ближайшие планеты (не говоря уже об экзопланетах вблизи других звёзд). Об этих вызовах не слишком задумывались авторы научной фантастики даже недавнего прошлого. Всё это вносит неслабые коррективы как в возможные сроки, так и в возможные перспективы и технологии этой самой колонизации, не перечёркивая, впрочем, их «с концами». Об этом и ещё о будущем пилотируемой космонавтики (с позиций теперешних знаний), о создании радиационно-устойчивых организмов, о киборгизации, о технологии «загрузка сознания» и других ничуть не менее интересных вещах ты узнаешь на лекции. Лектор: Ренат Атаев — научный журналист, дипломированный философ. Ожидается повышение стоимости билетов.