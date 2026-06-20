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Выставки
Про событие
На экспозиции будут представлены картины, скульптуры, фотографии и другие произведения искусства, отражающие уникальную атмосферу и загадочность этих животных. Каждый желающий может подать заявку на участие, поделиться своей интерпретацией кошачьей тематики и стать частью этого увлекательного культурного события. В выставке могут принять участие все, кто вдохновлен кошками и хочет поделиться своими творческими работами. Приглашаются не только профессиональные художники, но и любители, а также студенты художественных учебных заведений. Подать заявку на участие можно здесь: https://igoevent.com/book/exhcatsspb
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