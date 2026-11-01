Корова
Курляндская ул., д. 49
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2200₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Среди железных дорог, индустриализации, стального мира возникает притча о любви. Смотришь за историей взросления маленького мальчика Васи Рубцова, который впервые сталкивается с несправедливостью и «неправильностью» жизни и пытается ответить на взрослые вопросы, волнующие многие поколения людей.
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