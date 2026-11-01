Среди железных дорог, индустриализации, стального мира возникает притча о любви. Смотришь за историей взросления маленького мальчика Васи Рубцова, который впервые сталкивается с несправедливостью и «неправильностью» жизни и пытается ответить на взрослые вопросы, волнующие многие поколения людей.