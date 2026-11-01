Иммерсивный спектакль-променад на старинном Витебском вокзале. Здесь нет зала, сцены и соседних кресел. Есть только ты, героиня и история, которая создаётся только для одного зрителя - для тебя. Ты приходишь на вокзал в назначенное время и ждёшь. Спектакль уже начался, просто ты пока об этом не знаешь. История о расставании с прошлым и праве начать заново. Незнакомка приезжает на вокзал налегке, со старым чемоданом, который не может оставить, и ждёт поезд, который никогда не придёт. Пока он не пришёл, она расскажет тебе тайны о доме, который разлюбила, о людях, которых отпустила, и о дороге, которая оказалась единственным местом, где получается быть собой. В её коробке конфет лежат истории. Вытягивай их и именно от этого порядка выстраивается твой спектакль, каждый раз немного по-своему. Что ты получишь: — личный театральный опыт, которого нет больше нигде в Петербурге: формат «актёр один на один со зрителем»; — разговор по душам о самом сокровенном; — тёплую ностальгию и возможность посмотреть на привычное под другим углом; — спектакль, построенный под тебя. Можно прийти одному или вдвоём с близким человеком, чтобы увидеть друг друга по-новому. Формат: 90 минут, 1 зритель или пара После приобретения билета обязательно свяжись с организатором по почте teatr_on@mail.ru, напишут тебе все инструкции и точную локацию начала спектакля.