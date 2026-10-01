Моноспектакль по мотивам повести Габриэля Гарсиа Маркеса «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабушке». Это история о девочке, запертой в пустыне вместе с всевластной Бабушкой, которая превратила её тело в товар. Семь тысяч триста пять дней — и каждая секунда выжжена на коже. Эрендира мечтает о море — о свободе, о воде, о жизни без цепей. Спектакль — о цене свободы и о том, можно ли убежать от прошлого, если оно вросло в тебя, как золото в жир. О любви, которая оказывается трусостью. О море, которое снится, но никогда не будет достигнуто. И о том, что пустыня не прощает даже тех, кто выжил.