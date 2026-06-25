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Человек маленький

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Эта история живёт в двух реальностях: больничная палата и воспоминания. Главный герой существует в невыносимой среде из-за обстоятельств, которым он не может противостоять. В непредсказуемом абсурдном мире герой ищет хоть что-то, за что можно зацепиться и выстоять. Таким якорем могут стать воспоминания о детстве — в них герой находит человечность, сочувствие, добро. Правильный ли путь выбрал герой? Что ждёт его на выходе из лабиринта? Каким он стал? И как теперь его воспринимают окружающие? Актёры постараются ответить на эти вопросы. По мотивам произведения «Красная корона». Михаил Булгаков.

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