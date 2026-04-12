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Оруэлл. Танго старых газет

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль основан на документальной повести Джорджа Оруэлла «Памяти Каталонии» – самом личном произведении писателя, настолько же отчаянном и откровенном, насколько и малоизвестном. Рукописи не горят. Газеты – тоже. Зато они могут дать астрологический прогноз, поделиться сенсациями прошлого века и рассказать историю корреспондента Эрика Блэра, который в 1936 году поехал в Испанию, охваченную одновременно революцией и гражданской войной, чтобы своими глазами увидеть, как живут люди, попавшие в смертельный водоворот истории. То, что он увидит там, навсегда его изменит. Корреспондент Эрик Блэр станет писателем Джорджем Оруэллом. Тем самым, кто напишет «Скотный двор», бесчисленные эссе и будет работать над романом «1984» почти до самой смерти. Газеты помнят всё. Всё, что нужно. Продолжительность – 1 час 15 минут без антракта.

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