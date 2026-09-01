Спектакль-аттракцион, который обманывает твои ожидания. Сперва кажется – комедия, легкая зарисовка. Но вот уже бездна экзистенциального вопроса разверзается у тебя под ногами. И когда ты почти готов в неё провалиться, спектакль внезапно ставит точку. Хэппи-энда не обещают, но надежду – непременно. Психологический фарс, созданный по пьесе Патрика Бессона. Спутниками в этом необычном путешествии станут Морис, одинокий француз с кризисом среднего возраста, и его вечно недовольный кот Боб. Они никого не оставят равнодушным, ведь в этих двоих так легко узнать себя – в моменты, когда жизнь ставит перед нами непростые задачи. Камерная, искренняя история об одиночестве, о том, как мы пытаемся найти общий язык с миром.