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Пустое место

ул. Захарьевская, 5 (вход в арку, затем направо)

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-аттракцион, который обманывает твои ожидания. Сперва кажется – комедия, легкая зарисовка. Но вот уже бездна экзистенциального вопроса разверзается у тебя под ногами. И когда ты почти готов в неё провалиться, спектакль внезапно ставит точку. Хэппи-энда не обещают, но надежду – непременно. Психологический фарс, созданный по пьесе Патрика Бессона. Спутниками в этом необычном путешествии станут Морис, одинокий француз с кризисом среднего возраста, и его вечно недовольный кот Боб. Они никого не оставят равнодушным, ведь в этих двоих так легко узнать себя – в моменты, когда жизнь ставит перед нами непростые задачи. Камерная, искренняя история об одиночестве, о том, как мы пытаемся найти общий язык с миром.

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