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Kontakt all night

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Необычное

Про событие

6 часов мощнейшего саунда от искусных селекторов в мире Techno и Drum'n'Bass, новый контакт между двумя столицами, световое шоу, танцевальный перформанс от Khaleesi studio,   сопровождение от профессиональных vj, специально заготовленная инсталляция — всё это состоится разом в одном месте — в клубе Factory 3. Лайнап: DNB George Fox / L. Kid b2b MoryakoW (Bass in Face) / Infernal / Hell G / SVDj / Interceptor (Solid Bangerz) / Panda Techno Rav b2b Brut / ANGELIKA KHAYDAR / Secret Techno Guests / BETA / Gladyshev

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