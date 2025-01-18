6 часов мощнейшего саунда от искусных селекторов в мире Techno и Drum'n'Bass, новый контакт между двумя столицами, световое шоу, танцевальный перформанс от Khaleesi studio, сопровождение от профессиональных vj, специально заготовленная инсталляция — всё это состоится разом в одном месте — в клубе Factory 3. Лайнап: DNB George Fox / L. Kid b2b MoryakoW (Bass in Face) / Infernal / Hell G / SVDj / Interceptor (Solid Bangerz) / Panda Techno Rav b2b Brut / ANGELIKA KHAYDAR / Secret Techno Guests / BETA / Gladyshev