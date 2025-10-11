Конструируя балет
Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40. Галерея «Бюро Красивых Дел», 2-й этаж, пом. 20?21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе художника-иллюстратора Екатерины Якубовской ты сможешь научиться работать с печатными формами в технике линогравюры и с помощью своеобразного «художественного конструктора» создать уникальный принт, вдохновлённый грацией и динамикой балета. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Мастер-класс проходит в рамках арт-фестиваля «БИАНТОВСКАЯ+». Всю программу можно посмотреть на сайте: https://biantovskaya.ru/fest#prog.
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