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Комикстерий: адаптация авторских комиксов

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Что происходит, когда один комикс проходит через призму разных стилей? Настоящая магия, в чем ты убедишьсяя на новой встрече «Комикстерия». Формат будет необычным: каждый участник получит одну страницу из комикса, созданного другим автором — любым таким же гостем встречи. Твоя задача — перерисовать её в своей уникальной стилистике, сохранив оригинальный сценарий и раскадровку. Это отличная возможность не только вдохновиться чужими историями, но и увидеть, как твой собственный мир выглядит глазами коллег по цеху. Приноси любимые материалы для рисования — будь то традиционные скетчбук, карандаш и маркеры, или планшет для диджитал-рисования. Будешь исследовать границы стиля и превращать знакомые истории в нечто абсолютно новое. Учитывая, что формат предполагает одновременное участие нескольких людей для распределения страниц между участниками встречи, организаторы просят сильно не опаздывать, чтобы не усложнять друг другу работу и иметь в запасе больше времени для рисования страничек.

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