Комикс-Джем — динамичный творческий движ, где главное не результат, а сам процесс совместного творчества. В начале встречи все участники узнают, в каком формате предстоит работать. После этого они сформируют небольшие команды, в которых людям необходимо будет нарисовать по кадру в комиксе каждого из своих товарищей. В конце встречи все покажут результаты своей работы и будет обсуждение. Комикстерий — рисовательный комикс-клуб, объединяющий как новичков, так и опытных комиксистов в стенах библиотеки практически каждое воскресенье.