Комикс-Джем
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Комикс-Джем — динамичный творческий движ, где главное не результат, а сам процесс совместного творчества. В начале встречи все участники узнают, в каком формате предстоит работать. После этого они сформируют небольшие команды, в которых людям необходимо будет нарисовать по кадру в комиксе каждого из своих товарищей. В конце встречи все покажут результаты своей работы и будет обсуждение. Комикстерий — рисовательный комикс-клуб, объединяющий как новичков, так и опытных комиксистов в стенах библиотеки практически каждое воскресенье.
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