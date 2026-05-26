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Коллажная мастерская

Вавилов Лофт
Кадетская Линия 5к2Д

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На коллажной встрече будешь вдохновляться живописью. Вспомнишь любимых художников и их картины. Переосмыслишь шедевры и создашь свою версию, опираясь на композицию, цвет, форму и настроение. Диалог с искусством через бумагу, вырезки и собственное видение. Запись в тг или вк

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