На коллажной встрече будешь вдохновляться живописью. Вспомнишь любимых художников и их картины. Переосмыслишь шедевры и создашь свою версию, опираясь на композицию, цвет, форму и настроение. Диалог с искусством через бумагу, вырезки и собственное видение. Запись в тг или вк