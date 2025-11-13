На арт-ужине ты узнаешь, как Шанель была связана с русскими и как они повлияли на французскую моду. Коко Шанель никогда не бывала в России. Тем не менее, «русский след» в её биографии не просто заметен, но и весьма значителен. Шанель была знакома с Игорем Стравинским, дружила с Дягилевым и даже финансировала некоторые постановки «Русских сезонов». Великая княжна Мария Романова в эмиграции работала в ателье Шанель, а её брат Дмитрий сыграл важную роль в создании аромата Chanel № 5. Ведущая: Дарья Борисова, культуролог, гид, научный сотрудник Владимирского дворца, специалист по истории рода Романовых. В стоимость входят салат, горячее блюдо и бокал вина или безалкогольный напиток.