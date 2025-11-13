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Коко Шанель и русские

Paolo, Большая Морская улица, 34

Начало:

Завершение:

5400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Узнай, как Шанель была связана с русскими и как они повлияли на французскую моду Коко Шанель никогда не бывала в России. Тем не менее, «русский след» в её биографии не просто заметен, но и весьма значителен. Шанель была знакома с Игорем Стравинским, дружила с Дягилевым и даже финансировала некоторые постановки «Русских сезонов». Великая княжна Мария Романова в эмиграции работала в ателье Шанель, а её брат Дмитрий сыграл важную роль в создании аромата Chanel №5. Начнёшь ужин с традиционного знакомства, чтобы переключиться после рабочей недели и, возможно, завести новые контакты. На ужине поговоришь о культурных связях Коко Шанель с Россией, а также о модных домах, которые были основаны в Европе русскими эмигрантами, среди которых были и члены императорской семьи. В стоимость входят закуска, горячее блюдо, бокал вина или безалкогольный напиток Ведущая: Дарья Борисова, культуролог, гид, научный сотрудник Владимирского дворца, специалист по истории рода Романовых.

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