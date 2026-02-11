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Коккоревский заказник

Место сбора: м. Старая деревня / м. Чёрная речка / м. Площадь Ленина, либо другая станция метро по ходу следования по согласованию

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 12+

Про событие

Осень — прекрасное время для наблюдения за миграцией птиц. Тем более что в Ленинградской области есть виды, которые можно встретить только на пролёте — некоторые виды куликов, утиных, воробьиных и так далее. Птицы предпочитают лететь вдоль побережья крупных водоёмов, нежели пересекать их напрямую. Там же удобно сделать миграционную остановку, чтобы восполнить жировые запасы. И именно в такое место ты отправишься. Пройдёшься по песчаному пляжу в поисках пролётных уток, гусей, куликов, пуночек и т. д.; в зрительную трубу посмотришь на водоплавающих; во время прогулки по сосновому лесу будешь обращать внимание на дятлов и пролётных воробьиных птиц (синиц, вьюрков, дроздов и т. д.); с орнитологической вышки посмотришь, кто притаился в тростниковых зарослях. Приведённый список птиц является ориентировочным. Но здесь приложат все усилия, чтобы весь намеченный список видов стал реальным. Опытный гид поможет с определением видов, расскажет отличительные особенности, интересные факты и специфику наблюдения встреченных видов. Маршрут: Коккоревский заказник — Осиновецкий маяк. Может меняться по ходу следования. Перемещаться будешь на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai. Время сбора: 06:30–07:00 Время завершения тура: 19:00–20:00 В стоимость включено: — трансфер на маршруте; — услуги гида; — обед, чай; — аренда бинокля (по запросу). Взять с собой: — удобную одежду и непромокаемую обувь; — любимую фотокамеру (при наличии). Гид: Ирина Морозова. Подробные условия бронирования — по кнопке «Купить билет».

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