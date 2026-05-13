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Когда цветы говорят: символика, традиции, интерпретации
Лиговский просп., 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Жёлтые тюльпаны — вестники разлуки… и не только. Ты знаешь, о чём говорят цветы? Цветы – это не просто растения или украшение. На протяжении веков они служили языком, способным передавать чувства, мысли и даже тайные послания. На лекции погрузишься в мир изобразительного искусства через призму значения растений. Ты узнаешь, как в разных культурах одни и те же цветы могли иметь противоположные значения, почему красная роза стала символом любви, а лилия — чистоты, а также как по-разному могут толковаться одни и те же бутоны в различных культурах. Разберёшь ключевые значения некоторых цветов и увидишь, как эти знания по-новому раскроют смысл произведений искусства. Лектор: Елизавета Савина — искусствовед, экскурсовод Русского музея. Стоимость участия: донат лектору
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