Сможешь за чашечкой кофе разобраться, где и как выбирать зерно для дома, а также поучаствуй в профессиональной дегустации. Что включено в стоимость: — Вкусный завтрак на выбор из меню — Кофе от обжарщиков — Лекция с советами по выбору кофе для дома — Полезные материалы — Подарки — Неформальное общение — Дегустация сразу пяти разных сортов кофе Место проведения: «Дом Флоу» — четырехэтажная кофейня с видовыми окнами на Садовой, где можно выпить кофе от локальных обжарщиков.