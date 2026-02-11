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Кофейный завтрак-лекция

Дом Флоу
Садовая ул., 21А

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3000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Сможешь за чашечкой кофе разобраться, где и как выбирать зерно для дома, а также поучаствуй в профессиональной дегустации. Что включено в стоимость: — Вкусный завтрак на выбор из меню — Кофе от обжарщиков — Лекция с советами по выбору кофе для дома — Полезные материалы — Подарки — Неформальное общение — Дегустация сразу пяти разных сортов кофе Место проведения: «Дом Флоу» — четырехэтажная кофейня с видовыми окнами на Садовой, где можно выпить кофе от локальных обжарщиков.

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