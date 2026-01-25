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Кофейная дегустация по способам заваривания

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3400₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Мастер-класс по завариванию кофе в домашних условиях. Также будет дегустация всех образцов. Что тебя ждёт? — Каскара на завтрак. Попробуешь этот вкусный напиток из высушенной кожуры ягод кофе — Колд брю в трёх вариантах (классика, нитро и газированный) —альтернативный способ заваривания, при котором кофе долго настаивается и подается холодным. Разберёшь особенности приготовления в домашних условиях — На основе колд брю попробуешь нитро кофе и кофейную содовую — Кофе в гейзерной кофеварке как альтернатива американо или даже эспрессо. Узнаешь какой правильный для неё помол и какая нужна закладка. — Капучино по-домашнему. Да-да, научишься делать пушистую, но плотную пенку для самого утреннего кофе. В качестве основы возьмут тот самый «эспрессо» из гейзерной кофеварки. — Кофе по-восточному в джезве (турке). Тут тоже поговоришь про помол, научишься подбирать специи и правильно их перемалывать, узнаем когда точно нужно снимать джезву с огня и сколько раз. Обязательно обсудишь как выбирать кофе в магазине, стоит ли молоть его самим, как лучше хранить уже молотый, чем отличаются обычные зерна от зёрен класса премиум и ещё те вопросы, которые задашь ты. Ведущий: Андрей Рочев

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