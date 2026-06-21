Место встречи — Покровский сквер у «Центроварки», финиш будет на канале Грибоедова, 71. По кодовой фразе «Я из it’s my!bike» действует скидка 20% в кофейне. Перед стартом пройдёт короткий брифинг: расскажут о маршруте, особенностях движения и правилах заезда. Шлем обязателен для всех участников, приехать можно на любом исправном велосипеде. Регистрация не требуется — достаточно просто приехать. Сбор 10:00, старт 11:00.