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Код Боттичелли: ключи к шедеврам

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Ты когда-нибудь задавался вопросом, что скрывается за нежной красотой полотен Боттичелли? В каждом жесте, в каждом цветке, в каждом взгляде таится особая, зашифрованная история. Лекция, которая откроет этот тайный язык. Вместе с Викториной Смуровой подробно разберут ключевые картины, такие как «Весна» и «Рождение Венеры», анализируя мифологические сюжеты, аллегории и символику (цветы, персонажи, жесты), которые Боттичелли использовал для передачи глубоких философских идей эпохи Возрождения. Поймёшь, как гуманизм, неоплатонизм и меценатство Медичи повлияли на творчество художника и стали частью его «кода». Рассмотрят, как уникальные черты живописи Боттичелли — его «мелодичная» линия, особая цветовая палитра и эмоциональная тонкость — служат ключами к пониманию его замыслов. Эта лекция — прекрасная возможность научиться видеть Боттичелли как мастера, оставившего сложную, но бесконечно прекрасную головоломку. Лектор — Викторина Смурова, методист образовательного отдела Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

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