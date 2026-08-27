Открыть и сразу закрыть — тебе знакомо? Это непривычно, объёмно и вообще непонятно, зачем это читать в XXI веке. Такое бывает. Но если всё же задержаться, за этим неудобным слогом открывается что-то неожиданное. Тема второй встречи клуба: «Между Сциллой и Харибдой». Одиссей уплывает с острова Калипсо и попадает к феакийцам. Он успевает обыграть всех в играх, послушать песнопения про свои победы в Трое и… так и не раскрывает своего имени. И тут начинается самое интересное! На прошлой встречи участники прочитали первые восемь песен — встретили Телемаха, узнали, что Одиссей жив, и в бурю совершили с ним путешествие до острова феаков. А теперь — вторая встреча. И она про выбор. Песни 9–16 — это самые известные приключения «Одиссеи»: циклоп, сирены, Цирцея, спуск в Аид, Сцилла и Харибда. И главные вопросы, которые ты будешь искать: что такое выбор? Как научиться выбирать, когда кажется, что оба варианта не особо хороши? А что помогает не сбиться с пути, когда ты прошёл уже так много, а дома всё еще нет? Продолжат читать вслух, слушать гекзаметр и пробовать найти ту самую навигацию, в которой каждый из нас нуждается. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.