Книжный клуб для девушек: «Повелитель мух»
Surf Coffee x Chizhik, ул. Пестеля, 13-15
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Про событие
Приходи в уютный книжный клуб для девушек, где можно спокойно обсудить прочитанное, поделиться впечатлениями о героях и сюжетах и познакомиться с теми, кто любит книги так же, как ты. Здесь нет строгих правил — можно хвалить персонажей или критиковать их, разбирать повороты сюжета или просто наслаждаться атмосферой неторопливой беседы. Главное — доброжелательность и интерес к литературе. Присоединяйся, если хочешь читать в хорошей компании и обсуждать книги в теплом кругу. Важно! Мероприятие только для девушек
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