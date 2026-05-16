Приходи в уютный книжный клуб для девушек, где можно спокойно обсудить прочитанное, поделиться впечатлениями о героях и сюжетах и познакомиться с теми, кто любит книги так же, как ты. Здесь нет строгих правил — можно хвалить персонажей или критиковать их, разбирать повороты сюжета или просто наслаждаться атмосферой неторопливой беседы. Главное — доброжелательность и интерес к литературе. Присоединяйся, если хочешь читать в хорошей компании и обсуждать книги в теплом кругу. Важно! Мероприятие только для девушек