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Книжный клуб для девушек: «Повелитель мух»

Surf Coffee x Chizhik, ул. Пестеля, 13-15

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+

Про событие

Приходи в уютный книжный клуб для девушек, где можно спокойно обсудить прочитанное, поделиться впечатлениями о героях и сюжетах и познакомиться с теми, кто любит книги так же, как ты. Здесь нет строгих правил — можно хвалить персонажей или критиковать их, разбирать повороты сюжета или просто наслаждаться атмосферой неторопливой беседы. Главное — доброжелательность и интерес к литературе. Присоединяйся, если хочешь читать в хорошей компании и обсуждать книги в теплом кругу. Важно! Мероприятие только для девушек

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