Книжный фестиваль «По краям»
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Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали
Про событие
24 и 25 октября в баре Mishka пройдёт фестиваль «по краям», программа которого в основном посвящена столетию Мишеля Фуко. Будет ещё параллельная программа — она развернется на нескольких площадках: в книжном «ДАЛЬ», Masters Bookstore и музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Подробная программа и адреса: https://fest.admarginem.ru/ Вход свободный, на некоторые события нужна регистрация на сайте. 24-25 октября с 12:00 до 20:00
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