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Ключи к пониманию современного искусства

Bogi gallery, Гороховая улица, 64

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1000₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция для тех, кто хочет перестать бояться или осуждать современное искусство и начать видеть его ценность. Вместе с лектором разберёшь ключевые тренды на конкретных примерах и без сложного языка. Поговоришь о страхе «неправильной» интерпретации и о том, почему его нужно оставить в прошлом.  Ты заберёшь с собой простую систему из 3 уровней, которая поможет читать любое произведение и сможешь применить уже на выставке, которая проходит в Bogi gallery.  Лектор — Сидорова Анастасия (Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина), куратор творческих объединений современных художников из Санкт-Петербурга и Москвы.

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