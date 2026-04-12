Лекция для тех, кто хочет перестать бояться или осуждать современное искусство и начать видеть его ценность. Вместе с лектором разберёшь ключевые тренды на конкретных примерах и без сложного языка. Поговоришь о страхе «неправильной» интерпретации и о том, почему его нужно оставить в прошлом. Ты заберёшь с собой простую систему из 3 уровней, которая поможет читать любое произведение и сможешь применить уже на выставке, которая проходит в Bogi gallery. Лектор — Сидорова Анастасия (Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина), куратор творческих объединений современных художников из Санкт-Петербурга и Москвы.