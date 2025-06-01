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Клубника в шоколаде

My Hygge Place
Английский проспект, д. 24

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4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Свежая клубника, бельгийский шоколад и бокальчик игристого на гастрономическом мастер-классе в уютной hygge-студии. Здесь ты познакомишься с каждым этапом создания знаменитого десерта. Ты узнаешь, как правильно темперировать шоколад, чтобы он стал хрустящим и глянцевым, как правильно подготовить ягоду для работы, и как красиво украсить и упаковать десерт. Каждый участник соберёт набор из 10-12 клубничек. Продолжительность мастер-класса: 1,5 - 2 часа.

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