Свежая клубника, бельгийский шоколад и бокальчик игристого на гастрономическом мастер-классе в уютной hygge-студии. Здесь ты познакомишься с каждым этапом создания знаменитого десерта. Ты узнаешь, как правильно темперировать шоколад, чтобы он стал хрустящим и глянцевым, как правильно подготовить ягоду для работы, и как красиво украсить и упаковать десерт. Каждый участник соберёт набор из 10-12 клубничек. Продолжительность мастер-класса: 1,5 - 2 часа.