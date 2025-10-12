Клуб любителей аудиокниг и вязания из пряжи
Среднеохтинский просп., 8
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Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Умеешь делать несколько дел одновременно? Любишь вязать или хочешь научиться, параллельно слушая новые книги? Тогда приходи. Два раза в месяц участники клуба будут собираться вместе и оттачивать навыки рукоделия вместе с прослушиванием бестселлеров литературы. Приятные знакомства, яркие обсуждения и уютные вязаные изделия гарантированы. С собой берите крючки и пряжу, из которой хотел бы вязать. Предварительная регистрация не требуется, просто приходи уютиться.
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