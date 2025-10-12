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Клуб любителей аудиокниг и вязания из пряжи

Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя
Среднеохтинский просп., 8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Умеешь делать несколько дел одновременно? Любишь вязать или хочешь научиться, параллельно слушая новые книги? Тогда приходи. Два раза в месяц участники клуба будут собираться вместе и оттачивать навыки рукоделия вместе с прослушиванием бестселлеров литературы. Приятные знакомства, яркие обсуждения и уютные вязаные изделия гарантированы. С собой берите крючки и пряжу, из которой хотел бы вязать. Предварительная регистрация не требуется, просто приходи уютиться.

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