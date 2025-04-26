Мастер-класс, который подойдет любому ценителю кофе. Если ты мечтаешь варить его самостоятельно и радовать себя им каждый день, приходи изучать домашние методы альтернативного заваривания кофе. Узнай, как без профессиональной кофемашины можно повлиять на вкус чашки эталонного кофе без ограничений. Как правильно хранить кофе в зернах и молотый, какая турка лучше всего подойдёт для твоей плиты и какие аксессуары для заваривания еще существуют. Вместе с тренером-бариста ты попрактикуешься в приготовлении с помощью следующих методов: · Кофе на Френч-прессе; · Кофе с помощью Аэропресса; · Кофе формата Колд Брю; · Кофе под названием Нитро кофе;