Классный кофе в условиях домашней кухни
улица Восстания, 8А
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс, который подойдет любому ценителю кофе. Если ты мечтаешь варить его самостоятельно и радовать себя им каждый день, приходи изучать домашние методы альтернативного заваривания кофе. Узнай, как без профессиональной кофемашины можно повлиять на вкус чашки эталонного кофе без ограничений. Как правильно хранить кофе в зернах и молотый, какая турка лучше всего подойдёт для твоей плиты и какие аксессуары для заваривания еще существуют. Вместе с тренером-бариста ты попрактикуешься в приготовлении с помощью следующих методов: · Кофе на Френч-прессе; · Кофе с помощью Аэропресса; · Кофе формата Колд Брю; · Кофе под названием Нитро кофе;
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