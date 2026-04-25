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Классик андеграунда

Eggz Gallery, Галерная улица, 19

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от 200₽ до 250₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Юрий Никифоров (1947–2016) — художник, уже ставший классиком ленинградского андеграунда. Сооснователь группы Parazit, автор брутальных композиций и абстрактных работ, он последовательно обращался к нестандартным материалам, расширяя выразительные возможности живописи. В своих работах Никифоров романтизирует обыденные и порой маргинальные сюжеты своего времени: баню, любовь, бандитский мир, шансон; наполняя их личной интонацией и внутренним напряжением. За этими образами считываются не только индивидуальные переживания художника, но и состояние целой страны. Мрачная палитра и резкая пластика подчеркивают сложность эпохи и тяжесть её опыта, даже несмотря на декларируемую автором любовь к жизни. В этом мире появляются узнаваемые фигуры, например, Михаил Круг, почти возведённый на пьедестал, но вместо традиционной иконографии зритель сталкивается с пугающими чёрными силуэтами и живущими собственной жизнью красными линиями. Никифорова называли нонконформистом, абстракционистом-экспрессионистом, последним модернистом, но ни одно из этих определений не оказывается исчерпывающим. Его практика столь разносторонняя и насыщенная, что в русском языке, пожалуй, не существует слова, способного вместить её целиком. Режим работы: ПТ-ВС с 12:00 до 20:00

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