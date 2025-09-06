Музыкальный клуб «Сообщество» приглашает на лекцию, посвящённую новозеландской и австралийской музыке. Несмотря на свою отдалённость от главных музыкальных эпицентров (США и Великобритании), новозеландская рок-сцена существует с 50-х годов. Особую популярность эта сцена получила в 80-х благодаря лейблу Flying Nun, когда её звук приобрёл собственные отличительные черты. Более того, некоторые пластинки той эпохи сейчас на вес золота. «Киви-рок» — узнаваемая, понятная и цепляющая музыка, которую ты раньше не слышал (а может, слышал, но не знаешь, что это она). Ну а где Новая Зеландия, там и Австралия. Обязательно заглянешь и туда в поисках различных жемчужин, узнаешь, кто такой Антон Ньюкомб, почему благодаря ему по всему миру завирусился виток современной психоделической музыки и появились King Gizzard the Lizard Wizard. Лектор: Илья Еремеев — Anchor Lights, Vinylbox. Вход в «Сообщество» — 250 рублей; билет действует в течение всего дня покупки, оплата при входе. Регистрация не требуется.