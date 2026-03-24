Киновторник: «Тайны и ложь»
Кожевенная линия, 34
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Киноклуб «На последнем дыхании» и Овсей Взв представляют картину Майка Ли: Кино не создано ни для торжества объективной истины, ни для реванша субъективной произвольности, — кино делается для актуализации сговора — между режиссёром/автором, его актёрами/персонажами и зрителем. Успешный сговор позволяет авторской задумке воплотиться в специфическом взаимодействии его персонажей, (при-)открывающем зрителю за время фильма то нечто, ради которого фильм снимался.
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