Киноклуб «На последнем дыхании» и Овсей Взв представляют картину Майка Ли: Кино не создано ни для торжества объективной истины, ни для реванша субъективной произвольности, — кино делается для актуализации сговора — между режиссёром/автором, его актёрами/персонажами и зрителем. Успешный сговор позволяет авторской задумке воплотиться в специфическом взаимодействии его персонажей, (при-)открывающем зрителю за время фильма то нечто, ради которого фильм снимался.